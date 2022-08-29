Заболеваемость COVID в мире снижается пятую неделю подряд

Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшую неделю впервые с конца июля оказалось меньше 5 млн. За прошедшую неделю КВИ был выявлен у 4,3 млн человек, что почти на 20% меньше, чем за предыдущий аналогичный период, и на 40% ниже показателей в начале месяца, передает Zakon.kz.

За тот же период, пишет ТАСС, от COVID умерли более 13,2 тыс. человек, что на 4 тыс. меньше, чем за неделю до этого, и является минимумом с начала июля.

Сообщается, что заболеваемость заметно снижается в странах Западной Европы. К примеру, во Франции она опустилась до минимума с начала лета. В стране регистрируют около 15-18 тыс. новых случаев в сутки. В Германии показатели оказались на уровне июньского минимума (около 35 тыс. инфицированных за день). Однако в Италии темпы распространения инфекции замедлили снижение - в стране все еще выявляют свыше 20 тыс. заразившихся в сутки.

Снижение также отмечают в государствах Азии, где в последние недели фиксировался взрывной рост. В Южной Корее число случаев КВИ за неделю оказалось на 65% меньше, чем за предыдущие семь дней. Небольшое замедление произошло и в Японии, хотя там все еще выявляют свыше 200 тыс. случаев ковида в сутки.

Как уточняется, небольшой рост заболеваемости вновь фиксируется в Австралии (около 50 тыс. инфицированных в сутки) и во Вьетнаме (более 3 тыс. инфицированных в сутки).

В мире на первом месте по смертности из-за коронавируса все еще США, где за неделю было зарегистрировано более 2 тыс. летальных исходов. На второй позиции Япония, где умерли свыше 1,7 тыс. человек (рост по сравнению с предыдущей неделей составил 14%).