Приметы, традиции и запреты на Ореховый Спас

29 августа православные христиане празднуют Третий, Ореховый Спас, который также называют Хлебный Спас, или Спас на холсте.

В православной традиции верующие отмечают день Нерукотворного Спаса, который, согласно преданию, появился на убрусе (куске полотна) после того, как Христос протер им лицо. Перенесение реликвии из Едессы в Константинополь произошло в этот день в 944 году.

В этот период как раз приходила пора собирать урожай лесных орехов и заканчивалась жатва, поэтому главным угощением на праздничной трапезе был хлеб. В народе говорили: "Третий Спас хлеба припас". По народной традиции во время праздника из зерна нового урожая выпекали хлеб и торговать холстами.

Кроме того, настает период, когда в теплые края улетают птицы. Считалось, что если журавль к Третьему Спасу улетит, то на Покров будет мороз, а если на Ореховый Спас идет дождь – осень будет теплой.

Что можно делать в этот день:

Принято устраивать ярмарки и продавать домотканые полотна;

Заведено освящать в церкви орехи и хлеб выпеченный из муки нового урожая;

Верующие несут в церковь фрукты нового урожая, воду и мед;

Делаются заготовки на зиму, собирают орехи и делают из них настойку;

Накрывают богатый стол, на котором обязательно должна быть ореховая настойка, свежий хлеб и пироги с фруктовыми начинками.

Что нельзя делать на Ореховый Спас:

Выбрасывать или наступать на хлебные крошки в этот день считается большим грехом;

Лениться, ведь это время активного сбора урожая и посева озимых;

Ходить в лес;

Отказывать в помощи нуждающимся.

Также, верующие на Ореховый Спас почитают икону Фёдоровской Божьей Матери, по преданию она защищает дом от нашествия врагов и пожаров. Кроме этого, ей молятся женщины, находящиеся в положении, об хороших родах и достатке молока для ребенка.

Отметим, что первый Спас (Медовый) отмечается 14 августа. Он совпадает с праздником Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.

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Второй (Яблочный), который сменяет летний цикл осенним, совпадает с днем Преображения Господня и приходится на 19 августа. О приметах в этот праздник можно прочитать здесь.