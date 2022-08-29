Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Приметы, традиции и запреты на Ореховый Спас

Спас Фото: pixabay
29 августа православные христиане празднуют Третий, Ореховый Спас, который также называют Хлебный Спас, или Спас на холсте.

В православной традиции верующие отмечают день Нерукотворного Спаса, который, согласно преданию, появился на убрусе (куске полотна) после того, как Христос протер им лицо. Перенесение реликвии из Едессы в Константинополь произошло в этот день в 944 году.

В этот период как раз приходила пора собирать урожай лесных орехов и заканчивалась жатва, поэтому главным угощением на праздничной трапезе был хлеб. В народе говорили: "Третий Спас хлеба припас". По народной традиции во время праздника из зерна нового урожая выпекали хлеб и торговать холстами.

Кроме того, настает период, когда в теплые края улетают птицы. Считалось, что если журавль к Третьему Спасу улетит, то на Покров будет мороз, а если на Ореховый Спас идет дождь – осень будет теплой.

Что можно делать в этот день:

  • Принято устраивать ярмарки и продавать домотканые полотна;

  • Заведено освящать в церкви орехи и хлеб выпеченный из муки нового урожая;

  • Верующие несут в церковь фрукты нового урожая, воду и мед;

  • Делаются заготовки на зиму, собирают орехи и делают из них настойку;

  • Накрывают богатый стол, на котором обязательно должна быть ореховая настойка, свежий хлеб и пироги с фруктовыми начинками.

Что нельзя делать на Ореховый Спас:

  • Выбрасывать или наступать на хлебные крошки в этот день считается большим грехом;

  • Лениться, ведь это время активного сбора урожая и посева озимых;

  • Ходить в лес;

  • Отказывать в помощи нуждающимся.

Также, верующие на Ореховый Спас почитают икону Фёдоровской Божьей Матери, по преданию она защищает дом от нашествия врагов и пожаров. Кроме этого, ей молятся женщины, находящиеся в положении, об хороших родах и достатке молока для ребенка.

Отметим, что первый Спас (Медовый) отмечается 14 августа. Он совпадает с праздником Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.

Новость по теме

Успенский пост и Медовый Спас отмечают православные христиане

Второй (Яблочный), который сменяет летний цикл осенним, совпадает с днем Преображения Господня и приходится на 19 августа. О приметах в этот праздник можно прочитать здесь.

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара резко снизился на торгах
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
курсы валют на выходные дни
Курсы валют на выходные дни
Более 100 детей потерялись во время концерта в Атырау
Более 100 детей потерялись во время концерта в Атырау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления