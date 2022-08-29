Приметы, традиции и запреты на Ореховый Спас
В православной традиции верующие отмечают день Нерукотворного Спаса, который, согласно преданию, появился на убрусе (куске полотна) после того, как Христос протер им лицо. Перенесение реликвии из Едессы в Константинополь произошло в этот день в 944 году.
В этот период как раз приходила пора собирать урожай лесных орехов и заканчивалась жатва, поэтому главным угощением на праздничной трапезе был хлеб. В народе говорили: "Третий Спас хлеба припас". По народной традиции во время праздника из зерна нового урожая выпекали хлеб и торговать холстами.
Кроме того, настает период, когда в теплые края улетают птицы. Считалось, что если журавль к Третьему Спасу улетит, то на Покров будет мороз, а если на Ореховый Спас идет дождь – осень будет теплой.
Что можно делать в этот день:
Принято устраивать ярмарки и продавать домотканые полотна;
Заведено освящать в церкви орехи и хлеб выпеченный из муки нового урожая;
Верующие несут в церковь фрукты нового урожая, воду и мед;
Делаются заготовки на зиму, собирают орехи и делают из них настойку;
Накрывают богатый стол, на котором обязательно должна быть ореховая настойка, свежий хлеб и пироги с фруктовыми начинками.
Что нельзя делать на Ореховый Спас:
Выбрасывать или наступать на хлебные крошки в этот день считается большим грехом;
Лениться, ведь это время активного сбора урожая и посева озимых;
Ходить в лес;
Отказывать в помощи нуждающимся.
Также, верующие на Ореховый Спас почитают икону Фёдоровской Божьей Матери, по преданию она защищает дом от нашествия врагов и пожаров. Кроме этого, ей молятся женщины, находящиеся в положении, об хороших родах и достатке молока для ребенка.
Отметим, что первый Спас (Медовый) отмечается 14 августа. Он совпадает с праздником Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.
Второй (Яблочный), который сменяет летний цикл осенним, совпадает с днем Преображения Господня и приходится на 19 августа. О приметах в этот праздник можно прочитать здесь.