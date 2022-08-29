Менее 500 человек заболели COVID-19 за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 77,
в городе Алматы – 45,
в Акмолинской области – 67,
в Актюбинской области – 16,
в Алматинской области – 5,
в Жетысуской области - 5,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 5,
в Абайской области - 11,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 28,
в Карагандинской области – 61,
в Костанайской области – 48,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 9,
в Павлодарской области – 27,
в СКО – 23,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 388 021 случай.
1037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султане - 416,
в городе Алматы - 66,
в городе Шымкент - 256,
в Алматинской области - 14,
в Жетысуской области - 15,
в Абайской области - 10,
в ЗКО - 4,
в Карагандинской области - 118,
в Улытауской области - 19,
в Кызылординской области – 21,
в Мангистауской области - 32,
в Павлодарской области - 58,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровело 1 356 263 человека от COVID-19.