Менее 500 человек заболели COVID-19 за сутки в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших уменьшилось на 102 человека, в Улытауской области и городе Шымкенте не зафиксировано ни одного случая, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Нур-Султан – 77,

в городе Алматы – 45,

в Акмолинской области – 67,

в Актюбинской области – 16,

в Алматинской области – 5,

в Жетысуской области - 5,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 5,

в Абайской области - 11,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 28,

в Карагандинской области – 61,

в Костанайской области – 48,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 27,

в СКО – 23,

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 388 021 случай. 1037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: в городе Нур-Султане - 416,

в городе Алматы - 66,

в городе Шымкент - 256,

в Алматинской области - 14,

в Жетысуской области - 15,

в Абайской области - 10,

в ЗКО - 4,

в Карагандинской области - 118,

в Улытауской области - 19,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области - 32,

в Павлодарской области - 58,

в Туркестанской области - 8. Всего в стране выздоровело 1 356 263 человека от COVID-19. Читайте также Заболеваемость COVID в мире снижается пятую неделю подряд Медики назвали вред и пользу жевательной резинки

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