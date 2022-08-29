Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Менее 500 человек заболели COVID-19 за сутки в Казахстане

анализ, медработники, карантин Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших уменьшилось на 102 человека, в Улытауской области и городе Шымкенте не зафиксировано ни одного случая, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 77,

  • в городе Алматы – 45,

  • в Акмолинской области – 67,

  • в Актюбинской области – 16,

  • в Алматинской области – 5,

  • в Жетысуской области - 5,

  • в Атырауской области – 10,

  • в ВКО – 5,

  • в Абайской области - 11,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 28,

  • в Карагандинской области – 61,

  • в Костанайской области – 48,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 9,

  • в Павлодарской области – 27,

  • в СКО – 23,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 388 021 случай.

1037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане - 416,

  • в городе Алматы - 66,

  • в городе Шымкент - 256,

  • в Алматинской области - 14,

  • в Жетысуской области - 15,

  • в Абайской области - 10,

  • в ЗКО - 4,

  • в Карагандинской области - 118,

  • в Улытауской области - 19,

  • в Кызылординской области – 21,

  • в Мангистауской области - 32,

  • в Павлодарской области - 58,

  • в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровело 1 356 263 человека от COVID-19.

Читайте также

Заболеваемость COVID в мире снижается пятую неделю подряд

Медики назвали вред и пользу жевательной резинки

Елена Беляева
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара резко снизился на торгах
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
курсы валют на выходные дни
Курсы валют на выходные дни
Более 100 детей потерялись во время концерта в Атырау
Более 100 детей потерялись во время концерта в Атырау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления