В Польше опасаются остановки производства сыров и мясных продуктов

Ситуация может произойти через две-три недели из-за прекращения производства азотных удобрений, передает Zakon.kz.

Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL заявили об остановке производства азотных удобрений, капролактама и полиамида из-за резкого роста цен на газ, пишет РИА Новости. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности. Польские эксперты считают, что из-за этого могут остановиться пивные и молочные заводы.

Что касается молочной промышленности, то здесь у нас есть два вопроса. Во-первых, это отсутствие углекислого газа, используемого для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов. Во-вторых, это отсутствие средств для очистки производственных линий. Все это может вызвать огромные проблемы с производством продуктов питания. Производственные линии необходимо очищать постоянно – после каждой готовой партии. Это необходимо для обеспечения безопасности и гигиены. Председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевсая

Сообщается, что представители агропродовольственного сектора обратилась к правительству с призывом принять немедленные меры для решения проблемы.

Кроме того, предприниматели заявили об угрозе производства расфасованной мясной и колбасной продукции.