В Польше опасаются остановки производства сыров и мясных продуктов
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Ситуация может произойти через две-три недели из-за прекращения производства азотных удобрений, передает Zakon.kz.
Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL заявили об остановке производства азотных удобрений, капролактама и полиамида из-за резкого роста цен на газ, пишет РИА Новости. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности. Польские эксперты считают, что из-за этого могут остановиться пивные и молочные заводы.
Что касается молочной промышленности, то здесь у нас есть два вопроса. Во-первых, это отсутствие углекислого газа, используемого для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов. Во-вторых, это отсутствие средств для очистки производственных линий. Все это может вызвать огромные проблемы с производством продуктов питания. Производственные линии необходимо очищать постоянно – после каждой готовой партии. Это необходимо для обеспечения безопасности и гигиены. Председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевсая
Сообщается, что представители агропродовольственного сектора обратилась к правительству с призывом принять немедленные меры для решения проблемы.
Кроме того, предприниматели заявили об угрозе производства расфасованной мясной и колбасной продукции.
Мы знаем, что многие люди привыкли покупать небольшие пакеты с любимыми мясными ассорти или колбасой. Никто не ожидал таких решений. Это огромный удар по отрасли. Это отразится на всех - от потребителей до фермеров. Мы надеемся, что будут хотя бы частичные поставки. В противном случае иностранные производители захватят наш рынок, а вернуться на него будет непросто.Председатель польской ассоциации мясников и колбасников Януш Родзевич
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