Какие ягоды опасно замораживать

Диетолог Зоя Богданова рассказала, как правильно заморозить ягоды, чтобы обеспечить себя витаминами в зимний период. По ее словам, при данном хранении ягоды могут сохранить до 80% своих полезных свойств, передает Zakon.kz

Сохраняется весь витаминный состав, в том числе витамин С, сохраняется клетчатка, все нутриенты, – рассказала "радио Sputnik" Богданова.

Как уточняется, в случае перетирания ягод с сахаром его нужно добавлять в пропорции практически один к одному, чтобы не произошло брожения.

Богданова предупредила, что ягоды перед заморозкой следует тщательно промывать, в противном случае процедура может быть опасной. В грязных ягодах могут сохраниться грибки или какие-либо насекомые, например, личинки мух или пауков, а также патогенные частицы, которые могут привести к дизентерии.