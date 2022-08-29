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Какие ягоды опасно замораживать

заморозка Фото: pixabay
Диетолог Зоя Богданова рассказала, как правильно заморозить ягоды, чтобы обеспечить себя витаминами в зимний период. По ее словам, при данном хранении ягоды могут сохранить до 80% своих полезных свойств, передает Zakon.kz
Сохраняется весь витаминный состав, в том числе витамин С, сохраняется клетчатка, все нутриенты, – рассказала "радио Sputnik" Богданова.

Как уточняется, в случае перетирания ягод с сахаром его нужно добавлять в пропорции практически один к одному, чтобы не произошло брожения.

Богданова предупредила, что ягоды перед заморозкой следует тщательно промывать, в противном случае процедура может быть опасной. В грязных ягодах могут сохраниться грибки или какие-либо насекомые, например, личинки мух или пауков, а также патогенные частицы, которые могут привести к дизентерии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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