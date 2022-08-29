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К концу века глобальное потепление приведет к усилению смертельной жары – ученые

солнце Фото: pixabay
Исследователи Вашингтонского и Гарвардского университетов пришли к такому выводу, рассмотрев данные о сочетании температуры и влажности воздуха, выраженные тепловым индексом, измеряющим воздействие на организм человека, передает Zakon.kz.

Опасная жара, пишет журнал Communications Earth & Environment, определятся температурой плюс 39,3 градуса Цельсия, а чрезвычайно опасная – плюс 51 градус Цельсия, что подвергает человека значительному стрессу за любой период времени нахождения в таких условиях. Однако эти стандарты были изначально разработаны для людей, работающих в закрытых помещениях, например, в котельных.

Ожидается, что рекордные температуры станут гораздо более частым явлением в Северной Америке и Европе. Сложнее ситуация прогнозируется в странах ближе к экватору, где, предположительно к 2100 году, станет трудно работать на открытом воздухе в течение более чем шести месяцев каждый год.

По мнению ученых, не спасет человечество и ограничение выбросов. Если странам удастся достичь цели Парижского соглашения по удержанию потепления на уровне двух градусов Цельсия выше доиндустриальных значений, к 2100 году жара, превышающая опасный порог, будет в три-десять раз более частым явлением в США, Западной Европе, Китае и Японии. В тропиках количество опасных дней может удвоиться к ожидаемому периоду, охватывая половину года.

При наихудшем сценарии, если выбросы так и останутся неконтролируемыми, невыносимый для человека климат будет в Индии и странах к югу от Сахары в Африке.

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