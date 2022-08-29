Пешком из Беларуси в Актау: казахстанский полицейский помог иностранному туристу
Фото: gov.kz
Старший инспектор роты патрульной полиции ОП Мунайлинского района Ж. Таджибаев во время дежурства заметил мужчину, который в ночное время сидел на обочине дороги. Выяснилось, что иностранец хотел побывать на Каспийское море и шел пешком из Беларуси, передает Zakon.kz.
Как уточняется, по пути у него возникли проблемы с финансами и он оказался в трудном положении.
Полицейские казали туристу экстренную помощь. Они разместили его в гостинице и накормили. На следующий день мужчину отвезли на берег моря.Пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области
Белорусский путешественник поблагодарил сотрудников полиции за помощь.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ