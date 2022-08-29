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Токаев о ядерных испытаниях: Эта трагедия не должна повториться

президент РК Фото: МИД РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об этом в Международный день действий против ядерных испытаний через Twitter, передает Zakon.kz.
Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Он имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности.Касым-Жомарт Токаев

Международный день действий против ядерных испытаний был учрежден 2 декабря 2009 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, резолюцией 64/35, которая была принята единогласно. Эта резолюция была инициирована Казахстаном в честь закрытия Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года, а ее соавторами стали 26 государств, в том числе Армения, Белоруссия, Таджикистан и Туркмения.

После учреждения Международного дня против ядерных испытаний, в мае 2010 года, все государства – участники Договора о нераспространении ядерного оружия взяли на себя обязательство "добиться мира и безопасности в мире без ядерного оружия".

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