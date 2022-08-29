Государства должны соблюдать мораторий на ядерные взрывы – заявление МИД РК и ОДВЗЯИ
По случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Казахстана, мы подтверждаем нашу приверженность созданию мира, свободного от ядерных испытаний, и подтверждаем нашу решимость добиться вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), – говорится в заявлении.
Закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона 29 августа 1991 года стало символической датой для Казахстана и международного сообщества.
Как отмечается в заявлении, это важное событие дало мощный политический импульс и внесло вклад в международные усилия, которые привели к принятию ДВЗЯИ в 1996 году. С момента его принятия Казахстан последовательно поддерживает ДВЗЯИ и укрепление его режима верификации.
Также в этом году отмечается 30-летие Национального ядерного центра РК, под управлением которого находятся пять станций Международной системы мониторинга в Казахстане и территория бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
Генеральный директор НЯЦ эффективно председательствует в рабочей группе "В" ОДВЗЯИ.
Благодаря подписанию договора 186 и ратификации 173 государствами был достигнут значительный прогресс в направлении универсализации ДВЗЯИ. Мы приветствуем недавние ратификации договора Гамбией, Тувалу, Доминикой и Восточным Тимором, которые отражают успешные коллективные усилия всех заинтересованных сторон по случаю 25-летия договора. Создание его режима верификации находится на завершающей стадии. Несмотря на то, что ДВЗЯИ и норма о запрещении ядерных испытаний еще не стали юридически обязательными, присоединение к ним стало практически всеобщим, – говорится в заявлении.
Как они отметили, подтверждается роль ДВЗЯИ как ключевого столпа режима ядерного нераспространения и разоружения в рамках обзорного процесса действия договора о нераспространении ядерного оружия. ДВЗЯИ является эффективной и практической мерой для достижения мира без ядерного оружия.
Мы приглашаем все государства принять участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященном празднованию и популяризации Международного дня действий против ядерных испытаний в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которое состоится 7 сентября 2022 года, – говорится в заявлении.
Все государства продолжат соблюдать мораторий на ядерные взрывы.
Мы настоятельно призываем те государства, которые еще не подписали и/или не ратифицировали договор, сделать это без промедления. Мы призываем восемь оставшихся государств, перечисленных в Приложении 2, ратификация которыми необходима для вступления ДВЗЯИ в силу, продемонстрировать свою приверженность ядерному нераспространению и разоружению, предприняв этот важный шаг в поддержку международного мира и безопасности, – говорится в заявлении.
Настало время ввести в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний для продвижения ядерного разоружения и создания более безопасного и надежного мира для будущих поколений, что является общей целью человечества в XXI веке.