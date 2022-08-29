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Государства должны соблюдать мораторий на ядерные взрывы – заявление МИД РК и ОДВЗЯИ

Государства должны соблюдать мораторий на ядерные взрывы Фото: pxhere
Опубликовано совместное заявление заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и исполнительного секретаря Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберта Флойда, сообщает Zakon.kz.
По случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Казахстана, мы подтверждаем нашу приверженность созданию мира, свободного от ядерных испытаний, и подтверждаем нашу решимость добиться вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), – говорится в заявлении.

Закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона 29 августа 1991 года стало символической датой для Казахстана и международного сообщества.

Как отмечается в заявлении, это важное событие дало мощный политический импульс и внесло вклад в международные усилия, которые привели к принятию ДВЗЯИ в 1996 году. С момента его принятия Казахстан последовательно поддерживает ДВЗЯИ и укрепление его режима верификации.

Также в этом году отмечается 30-летие Национального ядерного центра РК, под управлением которого находятся пять станций Международной системы мониторинга в Казахстане и территория бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Генеральный директор НЯЦ эффективно председательствует в рабочей группе "В" ОДВЗЯИ.

Благодаря подписанию договора 186 и ратификации 173 государствами был достигнут значительный прогресс в направлении универсализации ДВЗЯИ. Мы приветствуем недавние ратификации договора Гамбией, Тувалу, Доминикой и Восточным Тимором, которые отражают успешные коллективные усилия всех заинтересованных сторон по случаю 25-летия договора. Создание его режима верификации находится на завершающей стадии. Несмотря на то, что ДВЗЯИ и норма о запрещении ядерных испытаний еще не стали юридически обязательными, присоединение к ним стало практически всеобщим, – говорится в заявлении.

Как они отметили, подтверждается роль ДВЗЯИ как ключевого столпа режима ядерного нераспространения и разоружения в рамках обзорного процесса действия договора о нераспространении ядерного оружия. ДВЗЯИ является эффективной и практической мерой для достижения мира без ядерного оружия.

Мы приглашаем все государства принять участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященном празднованию и популяризации Международного дня действий против ядерных испытаний в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которое состоится 7 сентября 2022 года, – говорится в заявлении.

Все государства продолжат соблюдать мораторий на ядерные взрывы.

Мы настоятельно призываем те государства, которые еще не подписали и/или не ратифицировали договор, сделать это без промедления. Мы призываем восемь оставшихся государств, перечисленных в Приложении 2, ратификация которыми необходима для вступления ДВЗЯИ в силу, продемонстрировать свою приверженность ядерному нераспространению и разоружению, предприняв этот важный шаг в поддержку международного мира и безопасности, – говорится в заявлении.

Настало время ввести в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний для продвижения ядерного разоружения и создания более безопасного и надежного мира для будущих поколений, что является общей целью человечества в XXI веке.

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