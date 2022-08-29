Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

5-й тур чемпионата Англии подарил ряд интересных результатов и показателей

Футбол Бомбардир АПЛ Фото: Instagram/erling.haaland
Поздно вечером 28 августа тремя играми завершились матчи английской Премьер-лиги. По итогам этих поединков на вершине английского первенства укрепился лондонский "Арсенал", у которого четыре выигрыша из четырех возможных, сообщает Zakon.kz.

Лондонский клуб выиграл четыре первых матча в АПЛ впервые за последние 18 лет. В последнем туре обыгран "Фулхэм" – 2:1. Перед этим "канониры" праздновали успех во встречах с "Борнмутом" – 3:0, "Лестером" – 4:2 и "Кристал Пэласом" – 2:0.

Но главным событием пятого тура АПЛ стала игра звездного новичка "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, а именно его хет-трик в ворота "Кристал Пэлас". 22-летний норвежец спас свой коллектив от поражения, когда "горожане" на своем поле уступали по ходу матча со счетом 0:2. Холанд оформил 13-й хет-трик в карьере и первый за "Сити", а его дружина в итоге победила – 4:2. А сам норвежский футболист единолично с шестью мячами возглавил список бомбардиров АПЛ.

В четвертом туре с результатом 9:0 "Ливерпуль" разгромил "Борнмут". Команда Юргена Клоппа повторила рекорд АПЛ.

После двух поражений на старте сезона постепенно набирает форму "Манчестер Юнайтед", который вошел в Топ-10 АПЛ после четвертого тура и занимает сейчас там восьмую позицию. В прошедшем туре был переиграл в гостях "Саутгемптон" – 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник Бруну Фернандеш.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

"Астана" и Мигель Лопес хорошо проявили себя на 9-м этапе "Вуэльты"

Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала 3 медали в Будапеште

Гонщик "Астаны" Самуэле Баттистелла снова занял 2-е место на "Вуэльте-2022"

Куандык Шынасилов
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
Зеленский провел секретное совещание с силовиками
Зеленский провел секретное совещание с силовиками
Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы
Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы
Более 100 детей потерялись во время концерта в Атырау
Более 100 детей потерялись во время концерта в Атырау
Ситуация в Украине 28 августа
Ситуация в Украине: СМИ пишут о смерти Натальи Вовк, европейские политики предрекают трудную зиму
порт
Пешком из Беларуси в Актау: казахстанский полицейский помог иностранному туристу
заморозка
Какие ягоды опасно замораживать
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления