5-й тур чемпионата Англии подарил ряд интересных результатов и показателей

Поздно вечером 28 августа тремя играми завершились матчи английской Премьер-лиги. По итогам этих поединков на вершине английского первенства укрепился лондонский "Арсенал", у которого четыре выигрыша из четырех возможных, сообщает Zakon.kz.

Лондонский клуб выиграл четыре первых матча в АПЛ впервые за последние 18 лет. В последнем туре обыгран "Фулхэм" – 2:1. Перед этим "канониры" праздновали успех во встречах с "Борнмутом" – 3:0, "Лестером" – 4:2 и "Кристал Пэласом" – 2:0.

Но главным событием пятого тура АПЛ стала игра звездного новичка "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, а именно его хет-трик в ворота "Кристал Пэлас". 22-летний норвежец спас свой коллектив от поражения, когда "горожане" на своем поле уступали по ходу матча со счетом 0:2. Холанд оформил 13-й хет-трик в карьере и первый за "Сити", а его дружина в итоге победила – 4:2. А сам норвежский футболист единолично с шестью мячами возглавил список бомбардиров АПЛ.

В четвертом туре с результатом 9:0 "Ливерпуль" разгромил "Борнмут". Команда Юргена Клоппа повторила рекорд АПЛ.

После двух поражений на старте сезона постепенно набирает форму "Манчестер Юнайтед", который вошел в Топ-10 АПЛ после четвертого тура и занимает сейчас там восьмую позицию. В прошедшем туре был переиграл в гостях "Саутгемптон" – 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник Бруну Фернандеш.

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