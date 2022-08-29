Пьяный павлодарец устроил разгром в своей квартире
Фото: polisia.kz
В Павлодаре пьяный мужчина устроил разгром в своей квартире, сообщает Zakon.kz.
Около 00:00 в полицию поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что ее подруга просит помощи, так как ее муж устроил дома дебош.
К указанному адресу направились полицейские. Войдя в подъезд, они встретили мужчину, который был очень нервозен. Это и был тот самый семейный дебошир. Один полицейский остался с ним для выяснения обстоятельств дела, его напарник направился в квартиру. В квартире страж порядка увидел, что постель, мебель, бытовые предметы лежали на полу. По словам женщины, все это – дело рук ее супруга, который пришел с работы будучи пьяным. Его необъяснимую злость не останавливали даже маленькие дети. Пресс-служба ДП Павлодарской области
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