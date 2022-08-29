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Детей-спортсменов в Риддере эвакуировали из гостиницы из-за пожара в сауне

эвакуация Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Около 03:00 в раздевалке гостиничной сауны загорелась внутренняя обшивка потолка и стен из дерева. На место оперативно прибыли спасатели, передает Zakon.kz.
Огонь ликвидирован на площади 15 кв. м. В целях безопасности из здания звеном газодымозащитной службы эвакуировано 10 детей-спортсменов, проживающих на момент пожара в гостинице. В тушении пожара всего было задействовано четыре единицы техники и 11 человек личного состава.Пресс-служба ДЧС ВКО

дым, спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Предполагается, что пожар произошел из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

ДЧС ВКО напоминает владельцам объектов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и своевременного устранения нарушений. Кроме того, нужно держать в исправности автоматическую пожарную сигнализацию и иметь в наличии соответствующее количество первичных средств пожаротушения.

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