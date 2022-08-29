Детей-спортсменов в Риддере эвакуировали из гостиницы из-за пожара в сауне

Предполагается, что пожар произошел из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

ДЧС ВКО напоминает владельцам объектов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и своевременного устранения нарушений. Кроме того, нужно держать в исправности автоматическую пожарную сигнализацию и иметь в наличии соответствующее количество первичных средств пожаротушения.