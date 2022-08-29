Спасатель протащил на несколько метров 15-тонную пожарную машину в Алматы

Алматинские пожарные запустили силовой челлендж ко Дню Конституции, который охватил 20 пожарных частей гарнизона, передает Zakon.kz.

Свои профессиональные навыки действий в экстремальных ситуациях, силу, ловкость спасатели продемонстрировали, выполнив силовые упражнения в боевой одежде, снаряжении и аппаратах на сжатом воздухе.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Старший пожарный специализированной пожарной части №4 Садық Даулет при помощи пожарного рукава сдвинул с места и один переместил на 20 м пожарную машину ГАЗон NEXT весом более восьми тонн. Следующий представитель СРЧ-4 Талкамбаев Даулет продемонстрировал комплекс силовых упражнений на перекладине. Старший инженер специализированной пожарной части №2 Бәден Қарабатыр при помощи пожарного рукава сдвинул с места и протащил на несколько метров пожарную машину «Урал» весом более 15 тонн. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Кроме того, в рамках челленджа было необходимо на высоте, в экипировке с аппаратом на сжатом воздухе, пролезть через узкие ступени трехколенной выдвижной лестницы.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Слушатель учебного центра по городу Алматы Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧСРК выполнил элементы силового кроссфит-упражнения, переворачивая на скорость автомобильную покрышку от автомашины "Урал" весом до 100 кг.

Также спасатели показали комбинированный подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни.

Командир отделения СПЧ №2 Исаев Ерсін в боевой одежде и снаряжении, в том числе с аппаратом на сжатом воздухе, выполнил комплекс силовых упражнений со спортивными снарядами.