"Астана" и Мигель Лопес хорошо проявили себя на 9-м этапе "Вуэльты"

Как чуть ранее отмечали, по итогам девятого этапа итальянский представитель Astana Qazaqstan Team Самуэле Баттистелла вновь, , второй раз за неделю, оказался в призовой тройке "Вуэльты". 23-летний итальянец финишировал вторым.

А главным достижением девятого этапа стала победа казахстанского коллектива в командном зачете, они не имели себе равных на дистанции 171,4 км. Этот успех позволил "Астане" взобраться на седьмое место в общем зачете, казахстанская дружина уступает лидеру гонки UAE Team Emirates 13 минут и 14 секунд.

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Также хорошим продвижением в генеральной классификации "Вуэльты" отметился капитан и лидер "Астаны" – Мигель Анхель Лопес. Супермен сумел войти в Топ-10 испанского гранд-тура по итогам девятого этапа. Колумбиец к данному часу находится на восьмой позиции общего зачета, но еще не показал всех своих возможностей полностью. Казахстанские фанаты ждут атак от Лопеса в конце этой и следующей недели, когда придет череда очень серьезных гор.

29 августа на "Вуэльте" день отдыха, за которым последует индивидуальная гонка на время.