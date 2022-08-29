Какой будет погода на День Конституции в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 августа – 1 сентября 2022 года. Под влиянием обширного северо-западного антициклона в предстоящие трое суток на большей части страны ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

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