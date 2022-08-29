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Какой будет погода на День Конституции в Казахстане

Какой будет погода на День Конституции в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 августа – 1 сентября 2022 года. Под влиянием обширного северо-западного антициклона в предстоящие трое суток на большей части страны ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.
Лишь на юге и в горных районах юго-востока республики 31 августа – 1 сентября, на севере, на западе Западно-Казахстанской области, 1 сентября – Костанайской, Северо-Казахстанской областей пройдут дождь, гроза, усилится ветер. РГП "Казгидромет"

Ожидается повышение температуры воздуха, днем столбики термометров на большей части страны достигнут отметки +25-35°C, на западе и юге +30-38°C.

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