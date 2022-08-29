Мурал в честь шахтеров появился в Караганде
Фото: Instagram/ekaraganda.kz
Мурал "Шахтеры – покорители звезд" нарисовали по эскизу архитектора Алексея Волошина на стене дома №18 по улице Муканова, передает Zakon.kz.
На мурале изображен один из главных символов нашего города – монумент "Шахтерская слава". Инициатива сделать тематический мурал принадлежит акиматам области и города. Монумент шахтерской славы – это, бесспорно, один из главных символов Караганды. Мы решили подарить городу этот мурал непосредственно к празднику. Этой работой мы хотим напомнить, что жители нашего города, труженики карагандинского угольного бассейна – это пример реальных героев, а добыча угля – это так же тяжело, как поймать падающую звезду, – рассказали сотрудники центра урбанистики.
Реализацией проекта занимались художники из команды AirG Айдар Мунайтбасов и Алмаз Абдыгаликов. Помогали им сотрудники ДЧС региона.
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