Мурал в честь шахтеров появился в Караганде

Фото: Instagram/ekaraganda.kz

Мурал "Шахтеры – покорители звезд"⁣ нарисовали по эскизу архитектора Алексея Волошина на стене дома №18 по улице Муканова, передает Zakon.kz.

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