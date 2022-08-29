Пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП

Фото: Zakon.kz

В Актау мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал машину и столкнулся с припаркованным автомобилем, сообщает Zakon.kz.

23 августа ночью водитель автомобиля Opel Vectra столкнулся с припаркованным автотранспортом Hyundai Tucson. В ходе проверки документов установлено, что он не имеет права управления автомобилем и находится в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен административный протокол, также мужчина арестован на 20 суток. Командир первого взвода первой роты батальона патрульной полиции УП города Актау Ильяс Умирзаков Также выяснилось, что данный автомобиль он угнал. Начато досудебное расследование. Читайте также Схрон с оружием найден на кладбище в Акмолинской области

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