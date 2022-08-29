Ученые рассказали, как продлить молодость

Российские ученые заверили, что 150 минут физической активности в неделю могут изменять биологический возраст человека на несколько лет, сообщает Zakon.kz.

По словам одного из авторов исследования, лица одного паспортного возраста могут существенно отличаться друг от друга по функциональным возможностям организма, физической и умственной работоспособности, психоэмоциональному статусу, восприимчивости к инфекциям и наличию соматических болезней.

По информации РИА Новости, в идеальных условиях паспортный возраст должен совпадать с биологическим возрастом.

Если биологический превышает паспортный, можно предполагать, что этот человек имеет признаки преждевременного старения организма. Если биологический возраст отстает от паспортного – это свидетельствует о большей продолжительности предстоящей жизни.

74,4% девушек с физической активностью более 150 минут в неделю имеют замедленный тип скорости старения организма. У них наибольшее (41,7%) содержание мышечной массы и наименьшее (12,3%) содержание жировой массы тела, а их биологический возраст в среднем на 1,7 года меньше паспортного. Ученые

Независимо от скорости старения биологический возраст девушек, ведущих физически активный образ жизни, будет достоверно ниже возраста паспортного.