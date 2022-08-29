Ученые рассказали, как продлить молодость
По словам одного из авторов исследования, лица одного паспортного возраста могут существенно отличаться друг от друга по функциональным возможностям организма, физической и умственной работоспособности, психоэмоциональному статусу, восприимчивости к инфекциям и наличию соматических болезней.
По информации РИА Новости, в идеальных условиях паспортный возраст должен совпадать с биологическим возрастом.
Если биологический превышает паспортный, можно предполагать, что этот человек имеет признаки преждевременного старения организма. Если биологический возраст отстает от паспортного – это свидетельствует о большей продолжительности предстоящей жизни.
74,4% девушек с физической активностью более 150 минут в неделю имеют замедленный тип скорости старения организма. У них наибольшее (41,7%) содержание мышечной массы и наименьшее (12,3%) содержание жировой массы тела, а их биологический возраст в среднем на 1,7 года меньше паспортного. Ученые
Независимо от скорости старения биологический возраст девушек, ведущих физически активный образ жизни, будет достоверно ниже возраста паспортного.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.