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Участковый потушил пожар в Шымкенте

Участковый потушил пожар в Шымкенте Фото: Zakon.kz
В Шымкенте участковый инспектор полиции предотвратил пожар. Произошло возгорание между кафе и лаваш-центром, сообщает Zakon.kz.

29 августа в 10:00 сотрудник Аль-Фарабийского РУП Жасулан Сатиев, объезжая обслуживаемую территорию, заметил возгорание между кафе и лаваш-центром, прилегающими к жилому многоэтажному дому, расположенному по проспекту Республики.

Полицейский сразу же сообщил на пульт "101" и "102" и, без промедления взобравшись на крышу здания, начал самостоятельно тушить огонь до приезда пожарных.Пресс-служба ДП Шымкента

Увидев происходящее, полицейскому начали подавать ведра с водой жильцы второго этажа. Пожар совместными усилиями был потушен.

На месте работают дознаватели.

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Анастасия Стативкина
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