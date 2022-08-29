Участковый потушил пожар в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте участковый инспектор полиции предотвратил пожар. Произошло возгорание между кафе и лаваш-центром, сообщает Zakon.kz.
29 августа в 10:00 сотрудник Аль-Фарабийского РУП Жасулан Сатиев, объезжая обслуживаемую территорию, заметил возгорание между кафе и лаваш-центром, прилегающими к жилому многоэтажному дому, расположенному по проспекту Республики.
Полицейский сразу же сообщил на пульт "101" и "102" и, без промедления взобравшись на крышу здания, начал самостоятельно тушить огонь до приезда пожарных.Пресс-служба ДП Шымкента
Увидев происходящее, полицейскому начали подавать ведра с водой жильцы второго этажа. Пожар совместными усилиями был потушен.
На месте работают дознаватели.
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