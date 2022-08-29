В Семее почтили минутой молчания память жертв ядерных испытаний

По инициативе Казахстана при поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 29 августа объявлен Международным днем действий против ядерных испытаний, передает Zakon.kz.

Эта инициатива напрямую связана с закрытием крупнейшего в мире Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года.

Фото: ОВП города Семея

Это был один из самых крупных полигонов времен СССР. С 1949 года на нем произвели не менее 468 испытаний.

Фото: ОВП города Семея

Сегодня, 29 августа, на острове Бейбітшілік состоялась церемония возложения цветов к монументу "Сильнее смерти". Таким образом семейчане традиционно отдали дань памяти всем пострадавшим и погибшим вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

Фото: ОВП города Семея

Как отметил заместитель акима города Айдар Садырбаев, мирный атом должен стать основным вектором развития любого государства и Казахстан 30 лет назад показал всему мировому сообществу яркий пример гуманизма и ядерного разоружения.

Фото: ОВП города Семея

В завершение церемонии к монументу "Сильнее смерти" были возложены венки в присутствии почетного караула и минутой молчания почтена память жертв ядерного полигона.