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В Семее почтили минутой молчания память жертв ядерных испытаний

акимат Фото: ОВП города Семея
По инициативе Казахстана при поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 29 августа объявлен Международным днем действий против ядерных испытаний, передает Zakon.kz.

Эта инициатива напрямую связана с закрытием крупнейшего в мире Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года.

Семипалатинский полигон

Фото: ОВП города Семея

Это был один из самых крупных полигонов времен СССР. С 1949 года на нем произвели не менее 468 испытаний.

день памяти

Фото: ОВП города Семея

Сегодня, 29 августа, на острове Бейбітшілік состоялась церемония возложения цветов к монументу "Сильнее смерти". Таким образом семейчане традиционно отдали дань памяти всем пострадавшим и погибшим вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

Семипалатинский полигон

Фото: ОВП города Семея

Как отметил заместитель акима города Айдар Садырбаев, мирный атом должен стать основным вектором развития любого государства и Казахстан 30 лет назад показал всему мировому сообществу яркий пример гуманизма и ядерного разоружения.

монумент

Фото: ОВП города Семея

В завершение церемонии к монументу "Сильнее смерти" были возложены венки в присутствии почетного караула и минутой молчания почтена память жертв ядерного полигона.

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Елена Беляева
Семей
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