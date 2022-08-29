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Ранние симптомы появления камней в почках назвал врач-токсиколог

кабинет Фото: pixabay
Профессор Михаил Кутушов рассказал о том, на какие симптомы стоит обратить внимание в первую очередь, передает Zakon.kz.
Самая частая причина повреждения почек – оксалатные камни или песок. Эти отложения хорошо видно, если сделать УЗИ органов. Но большинству людей везет меньше – они, не зная о наличии камней, начинают их чувствовать. И это далеко не самые приятные ощущения, – отметил Кутушов в беседе с изданием "Доктор Питер".

Он уточнил, что первый признак камней в почках – это появление жжения и рези над лобком и в мочеиспускательном канале, при этом становится больно ходить в туалет, в моче может появиться кровь. Иногда так может выходить песок, который накопился в почках.

Второй симптом – боль в пояснице, чаще всего появляющаяся после резких движений или обильного питья (особенно, если выпить рассол или пиво).

Третий — внезапное повышение температуры без других признаков ОРВИ.

Еще один признак – ощущение почечной колики. Это резкая и сильная боль, которая появляется с одной стороны в районе поясницы с иррадиацией (распространением) вниз, по ходу мочеточника, – рассказал врач.

Сообщается, что появившаяся боль в пояснице может, в случае камней в почках, отдавать в ногу, живот, половые органы.

Также профессор дал ряд полезных советов для профилактики заболевания.

Во-первых, обязательно ешьте овощи и фрукты. Здесь нет ограничений по их видам. Во-вторых, пейте больше жидкости, примерно по два-три литра в день, особенно в жаркое время года, – порекомендовал он.

Кроме того, в списке рекомендаций оказались: стимулирующий выведение солей и укрепляющий сосуды отвар из овса, препятствующий образованию раковых клеток и хорошо "промывающий" почки красный болгарский перец, березовый сок – как мочегонное средство, зеленый чай, оливковое масло, жирная рыба, цветная капуста, редис, лук, чеснок, репа, красный виноград, яичные белки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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