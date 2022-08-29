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Скончался известный казахстанский скульптор

скульптор Тлеуберды Бинашев умер Фото: Facebook/Марлан Нысанбаев
Скончался заслуженный деятель искусств Казахстана, скульптор Тлеуберды Бинашев, передает Zakon.kz.

О смерти скульптора сообщил член Союза художников РК Марлан Нысанбаев.

Ушел из жизни наш друг, наш коллега Тлеуберды Бинашев, известный скульптор, член Союза художников РК, заслуженный деятель искусств РК, обладатель ордена "Курмет", член Академии художеств РК, – написал Марлан Нысанбаев.

Работы Бинашева украшают архитектурный облик Алматы (памятники Куляш Байсеитовой, Курмангазы, Ахмету Жубанову, этнографические скульптуры на проспекте Райымбека) и коллекцию Государственного музея им. А. Кастеева.

бюст Абая, скульптор Тлеуберды Бинашев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Бюст Абая установлен в сквере "Гульдер" у здания акимата Жетысуского района.

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