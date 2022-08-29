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Человечеству все еще нужны нефть и газ для поддержания цивилизации – Илон Маск

миллиардер Фото: flickr
Американский миллиардер заявил об этом на международной конференции по энергетике и технологиям ONS 2022 в норвежском Ставангере, передает Zakon.kz.
В краткосрочной перспективе человечеству все еще нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации, – цитирует ТАСС Маска.

Бизнесмен также отметил, что "к такому выводу придет любой здравомыслящий человек". Однако он не умаляет важности ускорения перехода к "устойчивой энергии".

Международная конференция ONS 2022 проходит 29 августа – 1 сентября в нефтяной столице Норвегии – городе Ставангер с участием глав государств, а также лидеров ведущих энергетических и технологических компаний и представителей экологических организаций. 

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