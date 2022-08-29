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Казахстанка Рината Султанова завоевала "золото" на Кубке Азии

Рината Султанова завоевала "золото" на Кубке Азии Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по велоспорту на треке Рината Султанова отметилась золотой медалью на Кубке Азии в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

По информации olympic.kz, она стала лучше в групповой гонке по очкам.

Напомним, что ранее спортсменка завоевала "бронзу" в групповой гонке на выбывание.

На недавно прошедших V Играх исламской солидарности, которые прошли в турецком Конье, казахстанская спортсменка завоевала сразу четыре медали: три золотые в разделах "омниум", "скретч" и индивидуальной гонке преследования, а также бронзовую награду в шоссейной гонке.

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