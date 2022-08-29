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Турция в 5 раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция в 5 раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы Фото: pixabay
Турция собирается в пять раз поднять стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники в Минтрансе страны.

Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё. Платежную систему обмена валюты, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году, упразднили, говорится в материале.

Турция упразднила платежную систему взимания сборов через проливы, введенную в 1983 году, пишет издание. Расчет оплаты идет во французском франке по курсу 0,8 доллара за франк. С 7 октября курс составит четыре доллара за франк. Эта валюта больше не используется, поэтому Анкара принимает плату в турецких лирах.

Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы. За счет увеличения стоимости сборов текущий доход в 40 млн долларов увеличится до 200 млн долларов.

Конвенция Монтрё восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Средиземное. Ее приняли в 1936 году. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Документ установил различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.

В мае этого года Турция отменила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.

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