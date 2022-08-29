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Экоакцию по посадке деревьев на Малом Талдыколе провели в Нур-Султане

Проведена в Нур-Султане Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султан
В столице прошла акция по посадке деревьев на территории Малого Талдыколя по улице Сыганак, сообщает Zakon.kz.

Участие в ней приняли жители города, волонтеры, экоактивисты, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Мероприятие организовано управлением охраны окружающей среды и природопользования столицы и проводилось с целью благоустройства территории Малого Талдыколя, озеленения города и формирования экологической культуры.

Проведена в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

В ходе мероприятия посажено более 300 деревьев лиственных пород (ива, вяз), также планируется высадить еще 300 деревьев.

Мы проводим работы по озеленению территории Малого Талдыколя. На первом этапе у нас запланирована посадка более 600 растений. На сегодня в рамках акции высажено более 300 деревьев, остальное количество планируется высадить по мере готовности участков. В первом, втором, третьем ряду у нас высажены ивы, они более влагоустойчивые, далее со стороны улицы посадили вязы мелколистные. Кроме того, здесь планируется создание экопарка в целях продолжения работ по интеграции городской среды с естественной природой, создания рекреационной зоны на территории Малого Талдыколя. Главный специалист отдела государственных услуг в сфере регулирования природопользования и права Управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана Уалихан Куанышев

Проведена в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

В посадке деревьев приняли участие более 100 человек, это жители города, волонтеры Молодежного ресурсного центра "Астана Жастары" Управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана и экоактивисты.

Вместе с тем в сентябре-октябре в столице планируется провести ежегодный осенний экологический месячник Birge – taza Qazaqstan, в рамках которого также пройдет массовая посадка деревьев.

Проведена в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Кроме того, в настоящее время управлением на Малом Талдыколе планируется строительство экопарка. Проект направлен на интеграцию городской среды с естественной природой.

Проектом предусмотрены дноуглубительные работы, очистка воды от донных, иловых и других вредных отложений, увеличение средней глубины, сохранение водного баланса.

Проведена в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Рекреационная зона будет состоять из водоема, водоохранной зоны и полосы с пешеходными дорожками и торшерными фонарями.

Территория зоны будет благоустроена малыми архитектурными формами, местами отдыха для населения, произведен посев газонной травы и посадка зеленых насаждений.

Проведена в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

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