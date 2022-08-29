В селе Бесарык Кызылординской области построят этноаул

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев с рабочей поездкой посетил Сырдарьинский район. Глава региона осмотрел ряд социальных и предпринимательских объектов, ознакомился с их работой, сообщает Zakon.kz.

Так, Нурлыбек Налибаев проверил ход строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Бесарыкском сельском округе. Затем аким области дал ряд поручений ответственным лицам.

Каждый объект должен быть построен очень качественно и введен в эксплуатацию в срок, так как выделены большие средства. Подрядная организация обязана четко осознавать ответственность при строительстве социальных объектов. Качество работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса должно быть высоким, ведь это важно, особенно для молодого поколения. Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Кроме того, глава региона посетил здание сельского музея. Он отметил, что большое значение в развитии историко-культурного потенциала региона, воспитании подрастающего поколения имеют музеи и библиотеки, экспонаты и книжный фонд.

Далее Нурлыбек Налибаев ознакомился с производственной базой ТОО "Абай-Даулет". Предприятие занимается животноводством, овощеводством, выращивает яблоневый сад. Также имеется собственная откормочная площадка, кирпичный завод и цех по изготовлению комбикормов.

На сегодняшний день ТОО "Абай Даулет" – крупная компания, занимающаяся переработкой и сбытом риса. Его продукция пользуется большим спросом не только на внутреннем рынке, но и в странах ближнего зарубежья. Их товар полностью соответствует требованиям менеджмента качества. Тому доказательство – продукты компании экспортируются в Россию, Узбекистан, Монголию, Украину и Таджикистан.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Предприятие также активно участвует в благотворительных проектах. Глава региона выразил признательность хозяйственникам, которые не только занимаются бизнесом, но и обеспечивают работой сельских жителей, участвуют в благоустройстве села.

В ближайшее время директор ТОО "Абай-Даулет" Марат Сарсенбаев планирует запустить проект "Этноаул".

На сегодняшний день в ТОО занято более 170 человек. В хозяйстве насчитывается свыше 200 верблюдов. Ежедневно здесь проходит двухразовая дойка шестидесяти верблюдиц, которые дают 200 литров молока. Далее молочная продукция поставляется в специализированный магазин "Сүт өнімдері" в областном центре, где реализуется по доступным ценам.

Также мы запланировали строительство "Этноаула", "Площади символов", которые сейчас необходимы населению, и с этого года приступили к цветочному благоустройству новой части города, построенного на левом берегу реки Сырдарьи. Это большая работа, которая делается для того, чтобы жители региона жили в хороших условиях. Директор ТОО "Абай-Даулет" Марат Сарсенбаев

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Подводя итоги рабочей поездки в Сырдарьинский район, аким области дал ряд конкретных поручений руководству района, в том числе касающихся принятия мер по улучшению экономических показателей.