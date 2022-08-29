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Врач рассказала о вреде частого употребления чая

Врач рассказала о вреде частого употребления чая Фото: pixabay
Специалист объяснила, что употребление чая опасно для зубов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала врач-диетолог Василиса Пономарева в беседе с "Медик Форум", в случае регулярного употребления напитка на зубах появляются пятна, из-за которых в дальнейшем могут возникать трещины или кариес.

Может показаться удивительным, что чай окрашивает зубы больше, чем кофе, и это потому, что он содержит ингредиент, называемый танином. Хотя танин может помочь избавиться от бактерий во рту и бороться с кариесом, он также может привести к образованию налета на эмали, что вызовет окрашивание зубов. Само собой разумеется, что чем крепче и темнее чай, тем выше вероятность обесцвечивания. Врач-диетолог Василиса Пономарева

Специалист отметила, что чай становится еще опаснее, если добавлять в него сахар, ведь все сахаросодержащие продукты и напитки повышают риск возникновения кариеса.

Врач посоветовала своевременно лечить зубы и употреблять с напитком не сахар, а подсластители.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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