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Крупную партию наркотиков изъяли полицейские Кокшетау

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские Кокшетау Фото: пресс-служба КГД МФ РК
Полицейские Кокшетау задержали подозреваемого в хранении крупной партии синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в квартиру, где подозреваемый расфасовывал психотропные вещества. В дальнейшем расфасованные наркотики попадали в руки закладчиков, а затем уже распространялись на территории областного центра.

В ходе обыска в квартире, которую временно арендовал задержанный, оперативники обнаружили 18 пластин лекарственного средства "трамадол" и 16 ампул "тропикамида". Здесь же правоохранители нашли и порошок бело-бежевого цвета весом более 200 грамм. Изъятые вещества направили на экспертизу. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как установили полицейские, некоторое время 26-летний акмолинец занимался закладкой наркотических средств в Кокшетау. Позже он получил "повышение" и в его задачу входило получение товара и дальнейшая расфасовка синтетики по пакетикам и передача их закладчикам.

Полицейские нашли электронные весы и пакетики. Начато досудебное расследование.

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Акмолинская область Кокшетау
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