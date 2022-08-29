Крупную партию наркотиков изъяли полицейские Кокшетау

Полицейские Кокшетау задержали подозреваемого в хранении крупной партии синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в квартиру, где подозреваемый расфасовывал психотропные вещества. В дальнейшем расфасованные наркотики попадали в руки закладчиков, а затем уже распространялись на территории областного центра.

В ходе обыска в квартире, которую временно арендовал задержанный, оперативники обнаружили 18 пластин лекарственного средства "трамадол" и 16 ампул "тропикамида". Здесь же правоохранители нашли и порошок бело-бежевого цвета весом более 200 грамм. Изъятые вещества направили на экспертизу. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как установили полицейские, некоторое время 26-летний акмолинец занимался закладкой наркотических средств в Кокшетау. Позже он получил "повышение" и в его задачу входило получение товара и дальнейшая расфасовка синтетики по пакетикам и передача их закладчикам.

Полицейские нашли электронные весы и пакетики. Начато досудебное расследование.