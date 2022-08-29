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Ситуация в Украине: Киев заявил, что начал наступление, Нидерланды намерены закупать у России газ

Ситуация в Украине 29 августа Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Жозеп Боррель считает, что не все страны ЕС поддержат запрет на выдачу виз россиянам. Киев начал наступление на южном фронте, сообщили в пресс-центре оперативного командования "Юг" Минобороны Украины, передает Zakon.kz.

  • Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября – The Wall Street Journal. Информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, миссия уже выехала из Вены.

  • Президент Украины Зеленский заявил, что страны ЕС могут использовать для хранения газа украинские хранилища возле своей границы.

  • Западные страны всегда пытались дискредитировать национальную политику в России – президент РФ Путин.

  • Порядка 200 тыс. россиян могут стать безработными в ближайшем квартале, о каждом из них надо подумать, помочь им найти работу. Об этом заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, принятые в России антисанкционные меры позволили восстановить потребительский спрос и сохранить рабочие места, несмотря на уход из страны ряда иностранных компаний.

  • Страны ЕС вряд ли единогласно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам – глава дипломатии ЕС Боррель.

  • Власти Нидерландов могут в качестве исключения временно разрешить городской администрации Гааги закупки газа у "Газпрома", попадающие под санкции Евросоюза с 10 октября, заявили в Европейской комиссии. Ранее СМИ сообщали, что нидерландский город Гаага будет просить о временном освобождении до 1 января 2023 года от санкций ЕС против России.

  • Киев начал наступление на южном фронте, сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Гуменюк. В ведомстве призвали граждан эвакуироваться из районов боевых действий.

  • Заявления, будто ВСУ начали наступление на юге, – это фейк, считает глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, украинские военные несут тяжелые потери на всех направлениях. Он добавил, что в этой ситуации Киеву ничего не остается, как выдумывать информационные подделки.

  • Встреча группы по координации военной помощи Киеву состоится 8 сентября в Германии – командование ВВС США в Европе и Африке.

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