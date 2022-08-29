Ситуация в Украине: Киев заявил, что начал наступление, Нидерланды намерены закупать у России газ

Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября – The Wall Street Journal. Информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, миссия уже выехала из Вены.

Президент Украины Зеленский заявил, что страны ЕС могут использовать для хранения газа украинские хранилища возле своей границы.

Западные страны всегда пытались дискредитировать национальную политику в России – президент РФ Путин.

Порядка 200 тыс. россиян могут стать безработными в ближайшем квартале, о каждом из них надо подумать, помочь им найти работу. Об этом заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, принятые в России антисанкционные меры позволили восстановить потребительский спрос и сохранить рабочие места, несмотря на уход из страны ряда иностранных компаний.

Страны ЕС вряд ли единогласно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам – глава дипломатии ЕС Боррель.

Власти Нидерландов могут в качестве исключения временно разрешить городской администрации Гааги закупки газа у "Газпрома", попадающие под санкции Евросоюза с 10 октября, заявили в Европейской комиссии. Ранее СМИ сообщали, что нидерландский город Гаага будет просить о временном освобождении до 1 января 2023 года от санкций ЕС против России.

Киев начал наступление на южном фронте, сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Гуменюк. В ведомстве призвали граждан эвакуироваться из районов боевых действий.

Заявления, будто ВСУ начали наступление на юге, – это фейк, считает глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, украинские военные несут тяжелые потери на всех направлениях. Он добавил, что в этой ситуации Киеву ничего не остается, как выдумывать информационные подделки.