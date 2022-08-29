Казахстанская гимнастка завоевала "золото" на турнире Gracia Fair Cup
Фото: Instagram/bota_2004
Казахстанская гимнастка Айбота Ертайкызы отметилась несколькими медалями на турнире по художественной гимнастике Gracia Fair Cup, сообщает Zakon.kz.
Соревнования проходили в Будапеште (Венгрия), передает Olympic.kz.
Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль в упражнении с булавами. Также в ее активе второе место в многоборье и в упражнении с лентой.
При этом ранее она завоевала "серебро" в упражнении с мячом и "бронзу" в упражнении с обручем.
Дильназ Байленова в Венгрии заняла третье место в упражнении с мячом.
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