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Задержан водитель, устроивший дрифт на алматинской парковке

Задержан водитель, устроивший дрифт на алматинской парковке Фото: polisia.kz
Водителя, нарушившего общественный порядок, задержали в Алматы, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в департаменте полиции города.

Активный участник нарушения общественного порядка задержан и привлечен к ответственности. Это – гражданин Н., 2003 года рождения, являющийся жителем Карасайского района Алматинской области, который вместе с другими участниками дорожного движения грубо нарушил нормы ПДД и покой граждан. УМПС ДП города Алматы

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Действия нарушителя квалифицируются по ст. 603, ч. 2 КоАП РК. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку. Подтвержден факт незаконной установки светозвуковых сигналов.

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