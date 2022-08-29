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В Японии курьер доставил пиццу туристу на вершину вулкана Фудзияма

В Японии курьер доставил пиццу туристу на вершину вулкана Фудзияма Фото: Twitter/カズち
В Японии курьер сети пиццерий Domino’s доставил заказ голодному туристу на вершину действующего вулкана Фудзияма, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал в Twitter один из пользователей. Любитель горного туризма из Японии рассказал, как во время восхождения на гору Фудзияма ему на глаза попался самый настоящий курьер в форменной одежде и с термосумкой за плечами.

Вчера я ходил в поход, и кто-то заказал пиццу Domino’s, – подписал он опубликованную фотографию.

История стала вирусной и вместе с фотографиями обошла все соцсети.

В издании World of Buzz уточнили, что пицца была торжественно вручена заказавшему ее туристу. Известно, что стоимость самого блюда составила около 27 долларов (3776 йен), тогда как за доставку пришлось заплатить еще примерно 290 долларов (40 тыс. йен).

Ради клиента курьер поднимался на священную гору страны около пяти часов, а свой путь он начал в 07:38 утра. На основании того, что мужчина был одет в теплые вещи, читатели сделали вывод, что сотрудник ответственно подошел к выполнению заказа.

Также читатели выразили надежду, что курьер получил щедрые чаевые от голодного клиента.

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