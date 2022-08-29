Автомобиль сгорел в Актобе – водитель госпитализирован с ожогами

Автомобиль загорелся в районе автозаправочной станции в городе Актобе, передает Zakon.kz.

Сообщение о горящем автомобиле поступило на пульт ЧС в 09:02, передает "Диапазон" со ссылкой на ДЧС региона.

Пожар произошел около садоводческого коллектива "Авиатор", в районе АЗС "Синойл".

На место вызова выехали шесть спасателей. Оказалось, что причиной пожара стал хлопок газа, после чего автомобиль LADA Granta загорелся.

В 09:19 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, с термическими ожогами в больницу скорой медицинской помощи госпитализирован водитель 1962 года рождения. Пострадавший получил ожоги 70% кожи. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.