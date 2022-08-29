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Огромную стаю фламинго сняли на видео в Коргалжынском заповеднике

Попали на видео в Коргалжынском заповеднике Фото: pixabay
Около 5000 фламинго наблюдали на озере Саумалколь в Коргалжынском заповеднике сотрудники Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram Коргалжынского заповедника.

Помимо фламинго, на видео можно заметить и других птиц из Красной книги Казахстана — лебедя-кликуна и савку. Также на берегу наблюдали около 500 журавлей-красавок, не попавших в объектив.

Такое разнообразие птиц в это время года на водоеме отмечается ежегодно. Весной талой воды в озере еще много, а уже к середине лета уровень воды падает, и на озере собираются разные виды утиных, куликов, а также фламинго. Вода в неглубоких озерах хорошо прогревается, в них быстро развиваются водоросли и водные беспозвоночные, что привлекает птиц, которые ими питаются и набираются сил перед началом миграции, - говорится в сообщении заповедника.

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Константин Вноровский
Северо-Казахстанская область
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