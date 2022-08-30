Зеленский наградил голливудских актеров за поддержку Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский вручил государственные награды нескольким голливудским знаменитостям, отметив их роль в поддержке Украины, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своем Twitter написал глава президентского офиса Андрей Ермак.

Зеленский наградил актеров Джессику Честейн, Бена Стиллера, Лива Шрайбера, Шона Пенна, директора модного дома Balenciaga Демну Гвасалию, госсекретаря США Энтони Блинкена, экс-посла в Москве Майкла Макфола, Урсулу фон дер Ляйен, Марио Драги и других.

В августе сообщалось, что американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень и Гостомель Киевской области. Также Украину в период с 24 февраля посетили и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.

Указ о награждении опубликован на президентском сайте. Фон дер Ляйен и Драги получили ордена Ярослава Мудрого I степени (с 1995 по 1998 год — высшая государственная награда Украины), а Блинкен и Остин — II степени. Шрайбер, Макфол и Гвасалия получили ордена "За заслуги" ІІІ степени, так же как Пенн и Стиллер. Честейн получила орден княгини Ольги ІІІ степени.

Кроме этого, в числе награжденных — министры обороны и иностранных дел Чехии Яна Чернохова и Ян Липавский, а также глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.