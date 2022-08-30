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Профессор посоветовал при приступах мигрени есть сладкое и принимать теплый душ

Профессор посоветовал есть сладкое и принимать душ Фото: pixabay
Специалист рассказал, что облегчить боль во время приступа мигрени помогут сладкие продукты, теплый душ, массаж, а также тишина и покой, сообщает Zakon.kz.

Профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов в интервью URA.RU отметил, что при приступе мигрени нужно, чтобы человек находился в тишине.

Все применяют разные способы борьбы. Говорят, помогает сладкое, но шоколад при мигрени есть нельзя. Некоторые спасаются теплым душем и ванной при неярком освещении. Можно также полежать в комнате с приглушенным светом, помассировать виски, лоб, шею, плечи. Профессор Михаил Кутушов

Однако если мигрени учащаются, стоит задуматься о комплексной терапии. По словам академика необходимо следить за режимом питания. Также обязательны физические нагрузки, четкий режим сна, своевременные походы к врачу, чтобы следить за состоянием сосудов и здоровьем в целом.

Мигрень - это хроническое неврологическое заболевание. Медик отметил, что ее причинами являются эмоциональные перенапряжения, стрессы, прием некоторых видов лекарств, смена погоды, физическое переутомление, недостаток или избыток сна.

Головную боль никогда не переносите на ногах. Обязательно нужно измерить давление, принять таблетку и полежать или даже поспать. Если головные боли начали все чаще беспокоить вас, то нужно сходить к невропатологу, сдать анализы, пройти исследования, чтобы на ранних стадиях выявить проблему. Профессор Михаил Кутушов

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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