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В России предложили увеличить размер маткапитала

В РФ предлагают увеличить маткапитал Фото: pixabay
Документ будет внесен в Госдуму во вторник, 30 августа. Также депутаты хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" предложили с 1 января 2023 года увеличить размер материнского капитала на второго ребенка с 693 до 933 тыс. рублей, а саму программу сделать бессрочной (сейчас она действует до конца 2026 года), сообщают "Известия".

Один из авторов инициативы, глава фракции Сергей Миронов, ссылаясь на статистику, пояснил, что России нужно срочно решать демографическую проблему.

Он привел прогноз Росстата, согласно которому рождаемость в стране будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. Миронов считает, что предлагаемые законопроектом меры способны улучшить демографическую ситуацию, а также повысить уровень рождаемости.

В пояснительной записке к документу отмечается, что начатая в 2007 году программа маткапитала существенно повысила уровень рождаемости, однако, как считают авторы инициативы, действующие показатели выплат себя исчерпали и перестали мотивировать граждан. Поэтому депутаты считают необходимым их пересмотреть.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается использовать материнский капитал на оплату частных школ и детских садов.

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