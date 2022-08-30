Дети стали чаще болеть COVID-19 в России

Если в 2020-2021 годах на долю детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших коронавирусом, то сейчас эта доля выросла и составляет около 18%, передает Zakon.kz.

Дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, но болезнь чаще всего протекает бессимптомно или как ОРВИ, сообщает РИА Новости.

По словам академика РАН Александра Горелова, при "омикроне" не отмечается и случаев мультивоспалительного синдрома, который раньше встречался достаточно часто.

У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям – при "омикроне" пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто. Александра Горелов

При этом постковидный синдром встречается у детей с той же частотой, что и раньше, отметил Горелов.

По его словам, примерно у 30% детей, перенесших COVID-19, один-два симптома остаются, на первый план выходят сейчас жалобы, связанные с когнитивными нарушениями, в том числе слабость, разбитость, рассеянность внимания и туман в голове.