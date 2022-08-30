Всего 228 случаев заболевания КВИ за сутки выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших уменьшилось на 217 человек, передает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 445 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 47;

в Алматы – 38;

в Шымкенте – 3;

в Акмолинской области – 35;

в Алматинской области – 2;

в Атырауской области – 2;

в ВКО – 8;

в Абайской области – 2;

в Жамбылской области – 3;

в ЗКО – 10;

в Карагандинской области – 46;

в Улытауской области – 5;

в Мангистауской области – 6;

в СКО – 11. Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев. 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 346;

в Алматы – 43;

в Алматинской области – 15;

в Жетысуской области – 14;

в ЗКО – 3;

в Карагандинской области – 109;

в Улытауской области – 19;

в Мангистауской области – 34;

в Павлодарской области – 62. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 356 908 человек. Читайте также Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции В России предложили увеличить размер маткапитала Огромную стаю фламинго сняли на видео в Коргалжынском заповеднике

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