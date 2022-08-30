Всего 228 случаев заболевания КВИ за сутки выявили в Казахстане
Двумя сутками ранее в стране выявили 445 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 47;
в Алматы – 38;
в Шымкенте – 3;
в Акмолинской области – 35;
в Алматинской области – 2;
в Атырауской области – 2;
в ВКО – 8;
в Абайской области – 2;
в Жамбылской области – 3;
в ЗКО – 10;
в Карагандинской области – 46;
в Улытауской области – 5;
в Мангистауской области – 6;
в СКО – 11.
Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев.
645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 346;
в Алматы – 43;
в Алматинской области – 15;
в Жетысуской области – 14;
в ЗКО – 3;
в Карагандинской области – 109;
в Улытауской области – 19;
в Мангистауской области – 34;
в Павлодарской области – 62.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 356 908 человек.