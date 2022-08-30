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Всего 228 случаев заболевания КВИ за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 29 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших уменьшилось на 217 человек, передает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 445 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 47;

  • в Алматы – 38;

  • в Шымкенте – 3;

  • в Акмолинской области – 35;

  • в Алматинской области – 2;

  • в Атырауской области – 2;

  • в ВКО – 8;

  • в Абайской области – 2;

  • в Жамбылской области – 3;

  • в ЗКО – 10;

  • в Карагандинской области – 46;

  • в Улытауской области – 5;

  • в Мангистауской области – 6;

  • в СКО – 11.

Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев.

645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 346;

  • в Алматы – 43;

  • в Алматинской области – 15;

  • в Жетысуской области – 14;

  • в ЗКО – 3;

  • в Карагандинской области – 109;

  • в Улытауской области – 19;

  • в Мангистауской области – 34;

  • в Павлодарской области – 62.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 356 908 человек.

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