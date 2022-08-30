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В США аллигатор напал на мужчину и прокусил ему череп

Аллигатор напал на человека в США Фото: pixabay
Мужчине удалось вырваться из пасти хищника и доплыть до ближайшего причала. На берегу он встретил двух детей, которые позвали мать, а та вызвала скорую помощь, передает Zakon.kz.

34-летний Хуан Карлос Ла Верде выжил после того, как во время тренировки в озере Тонотосасса в штате Флорида на него напал аллигатор, сообщает lenta.ru.

Инцидент произошел 3 августа, когда Ла Верде готовился к соревнованиям по плаванию. Мужчина отправился на озеро вместе с ассистентом, который снимал его тренировку на видео с помощью дрона. Во время одного из заплывов спортсмен ударился обо что-то твердое.

Нападение длилось всего несколько секунд. Аллигатор длиной 3,5 метра успел прокусить череп и повредить верхнюю часть туловища Ла Верде.

Вскоре после этого на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в госпиталь.

В отделении неотложной помощи врали провели шестичасовую операцию, в ходе которой мужчине удалили часть височной доли головного мозга и восстановили сломанную челюсть. Ла Верде получил серьезное повреждение лицевого нерва с правой стороны и многочисленные травмы спины и плеч. Он пробыл в больнице 10 дней.

Пострадавшему предстоит долгое восстановление. Для помощи Ла Верде в реабилитации уже было собрано более 62,6 тыс. долларов на одной из краудфандинговых платформ.

Ла Верде уверен, что в день нападения ему следовало быть более осторожным и изучить озеро и его окрестности. Он считает, что должен был надеть очки и шапочку для плавания, чтобы спрятать свои длинные волосы, но забыл взять их с собой.

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