Диетолог рассказала, может ли рыба заменить мясо

Рыба – один из важнейших продуктов в рационе человека, тем не менее, она не может стать полноценной заменой мясу. И рыба, и мясо имеют качества, положительно влияющие на организм, передает Zakon.kz.

Рыба содержит множество необходимых организму веществ и представляет собой неотъемлемую часть полноценного рациона. Об этом рассказала врач-диетолог Александра Разаренова, сообщает радио Sputnik.

В норме рыба должна присутствовать на нашем столе не менее двух-трех раз в неделю. Рыбный белок усваивается в два раза быстрее, чем мясо, всего за два-три часа. Помимо белка, рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, жирорастворимых витаминов D, А, Е, витаминов группы B и таких важнейших минералов, как селен, фосфор, магний, натрий и калий. Александра Разаренова

Однако полностью замещать в меню мясные блюда рыбными не стоит, если для этого нет медицинских показаний.

Чем разнообразнее белковые компоненты питания, тем выше аминокислотный показатель биологической ценности. Также мясо содержит более биодоступную форму железа, поэтому из мяса оно усваивается лучше.

Аналогичная ситуация и с витамином В12. Если полностью исключить мясо из рациона, заменив его рыбой, то необходимо обеспечить себя либо другими продуктами, которые помогут восполнить потерю этих веществ, либо подбирать биологически активные добавки. Но для их нормального усвоения нужна стабильная работа желудочно-кишечного тракта. Александра Разаренова

Отказ от употребления мяса не приведет к отрицательным последствиям для здоровья, если разработать разнообразный и сбалансированный рацион, включающий не только рыбу и морепродукты, но и мясо птицы, яйца, молочную продукцию.

Причем при составлении такого рациона необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и образ жизни человека.

Необходимо учитывать персональные особенности, возраст, пол, соматический статус, уровень физической и интеллектуальной нагрузки, образ жизни. Например, если вы спортсмен с активным тренировочным режимом, ребенок, беременная или кормящая женщина, пациент с ослабленным иммунитетом или с анемией, то мясо вам необходимо, и рыба не будет ему полноценной заменой. С другой стороны, при некоторых патологических состояниях и в пожилом возрасте требуется ограничение мясных продуктов. Александра Разаренова

Врач заключила, что единого рецепта для всех не существует. Вопрос формирования рациона следует обсуждать со своим специалистом. Все оценивается очень индивидуально.