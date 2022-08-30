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В Великобритании предложили добывать нефть и газ в Северном море

Великобритания добыча нефти Фото: pixabay
Страна может столкнуться с перебоями в производстве электричества, так как дефицит газа в Европе и самом королевстве может поставить под угрозу стабильную работу электростанций, передает Zakon.kz.

Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила, что в случае победы на выборах одобрит выдачу лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения новых месторождений, сообщают "Известия".

Глава британского внешнеполитического ведомства может одобрить около 130 лицензий. Однако эксперты полагают, что это не поможет быстро снизить цены на энергоресурсы.

Отмечается, что власти Великобритании нацелены на увеличение производства энергоресурсов внутри страны. Кроме того, планируется привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии.

Ранее сообщалось, что Великобритания рискует столкнуться с угрозой отключения электричества предстоящей зимой.

Данияр Кунафин
Великобритания
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