Пользователей Казнета умилило видео Макпал Исабековой с маленьким сыном

Казахстанская певица Макпал Исабекова показала видео с сыном. Публикация на странице в Instagram понравилась подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы незамедлительно оставили восторженные комментарии:

вам очень идет материнство;

вот это настоящая любовь;

так тепло, естественно и трогательно;

и все-таки как здорово быть мамой. Всем женщинам желаю это испытать;

самое милое видео на сегодня.

В феврале 2022 года певица поделилась с подписчиками радостной новостью: она рассказала о своей беременности.

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Уже 24 июня артистка сообщила, что у нее родился сын.

А в начале июля эстрадная певица озвучила имя, которое выбрал для ребенка ее муж.

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Теодор! Дар Божий! Тео! Тедди! Наш дар свыше! Наш благословенный мальчик! — написала Исабекова.