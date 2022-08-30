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Пользователей Казнета умилило видео Макпал Исабековой с маленьким сыном

певица сын видео пользователи умиление Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова показала видео с сыном. Публикация на странице в Instagram понравилась подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы незамедлительно оставили восторженные комментарии:

  • вам очень идет материнство;

  • вот это настоящая любовь;

  • так тепло, естественно и трогательно;

  • и все-таки как здорово быть мамой. Всем женщинам желаю это испытать;

  • самое милое видео на сегодня.

В феврале 2022 года певица поделилась с подписчиками радостной новостью: она рассказала о своей беременности.

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Певица Макпал Исабекова впервые станет мамой

Уже 24 июня артистка сообщила, что у нее родился сын.

А в начале июля эстрадная певица озвучила имя, которое выбрал для ребенка ее муж.

Теодор! Дар Божий! Тео! Тедди! Наш дар свыше! Наш благословенный мальчик! — написала Исабекова.

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