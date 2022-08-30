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Лор-врач рассказал, снизится ли иммунитет после удаления миндалин

удаление миндалин иммунитет Фото: primeminister.kz
Ближе к осени возрастает заболеваемость ангиной. Врачи называют это заболевание острым тонзиллитом. Инфекция поражает небные миндалины. Удаление миндалин производится только по строгим показаниям, передает Zakon.kz.

Удаление небных миндалин не ведет к снижению иммунитета организма. Популярный миф развеяла врач-отоларинголог Светлана Комарова, сообщает Мослента.

Небные миндалины – лишь часть лимфоглоточного кольца, служащего естественным биологическим барьером на пути инфекции. После удаления миндалин остается еще четыре лимфоидных образования, которые будут выполнять защитную функцию.Светлана Комарова

Комарова отметила, что удаление небных миндалин выполняют только по строгим показаниям.

К ним относятся ангина, которая возникает более двух раз в год, наличие в анамнезе паратонзиллярного абсцесса, возможные осложнения со стороны сердца, почек, суставов (миокардит, пиелонефрит, ревматоидный артрит).

Операцию также назначают при наличии постоянного храпа с остановками дыхания во время сна и отсутствии эффекта от консервативного лечения (антибактериальная терапия, промывание лакун небных миндалин, физиотерапия).

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