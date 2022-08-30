Британка сломала шею из-за TikTok-челленджа

18-летняя Платт встала на ноги, но все еще страдает от последствий травмы. Она осталась жива и может ходить. Девушка не подозревала об опасности, передает Zakon.kz.

Британская хоккеистка Сара Платт сломала шею в трех местах во время участия в опасном TikTok-челлендже под названием "разбиватель черепа", сообщают "Известия".

Девушка призвала молодых людей в погоне за хайпом не забывать о том, какую опасность таят интернет-челленджи. Она рассказала, что, будучи 16-летним подростком, решила поучаствовать в опасном соревновании, на которое ее подтолкнули друзья.

Его суть заключалась в том, что два человека должны повалить третьего. Платт призналась, что не хотела в нем участвовать, но поддалась настойчивым уговорам друзей. В результате девушка неудачно приземлилась на голову и сломала три шейных позвонка. Ее доставили в больницу уже без сознания. Ее друзья также приняли участие в челлендже, но остались невредимы.

Спустя два года реабилитации 18-летняя Платт встала на ноги, но все еще страдает от последствий травмы. Мать девушки заявила, что ее дочь – счастливица, потому что осталась жива и может ходить. Сама же девушка говорит, что не подозревала, насколько подобные вызовы в интернете могут быть опасны.

Мы думали, что съемка видео для TikTok будет веселой и забавной, но на самом деле это не так. И я очень хочу, чтобы люди знали, что так делать нельзя, потому что это может закончиться тем, что кто-то пострадает. Сара Платт

8 июля в суд поступило несколько исков против социальной сети TikTok после распространения опасного челленджа, жертвами которого стали семь детей из Италии, Австралии и США.

Суть этого челленджа заключалась в том, что участник должен как можно дольше не дышать. Для этого использовались любые подручные средства.