Ровесник Конституции рассказал о службе в полиции Семея
Фото: polisia.kz
Ровесник Конституции – Азамат Нурахметов служит в полиции Абайской области. Служба в органах – это его детская мечта, которую он смог осуществить, сообщает Zakon.kz.
Нурахметов родился в 1995 году в Семее. Когда ему исполнилось 17 лет, он поступил в Карагандинскую академию МВД РК. Сейчас за его плечами уже десятилетний опыт в ОВД.
У отца был друг, он работал в уголовно-исполнительной системе. Смотря на него, я хотел стать полицейским, но тогда я еще не понимал разницу между УИС и полицией. И отец очень хотел, чтобы я поступил в Карагандинскую академию, но, к сожалению, его не стало в 2007 году. После этого у меня еще больше открылось желание поступить туда, что я и сделал.Азамат Нурахметов
После окончания академии, как отмечено на сайте рolisia.kz, Азамат устроился участковым инспектором полиции, где проработал шесть лет. Сейчас он – и.о ответственного за организацию работы участкового пункта полиции №12 Семея.
По словам участкового, чаще всего вызовы поступают по семейным ссорам.
Иногда вызовы поступают от супругов – они пишут заявления друг на друга, либо муж пишет заявление на жену. И всегда они находятся в нетрезвом состоянии. Самое ужасное – это то, что все видят их дети, – говорит полицейский.
Фотографическая память – особенность Азамата. Эта черта не раз ему помогла раскрыть преступления по горячим следам.
Помню, поступил вызов о грабеже. У женщины украли сотовый телефон несовершеннолетние дети. Мы с напарником посмотрели видеозаписи из магазина до приезда оперативников. Я сразу узнал этих парней, хотя видел их всего пару раз. Мы установили их личность и поехали к ним, нашли всех участников преступления – их было трое. Долго не хотели признавать свои деяния, не осознавали, что натворили. Самое интересное – оказалось, что они поспорили между собой о том, что смогут вырвать телефон и убежать. Но это не снимает с них ответственности. Уголовное дело было возбуждено.Азамат Нурахметов
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