Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ровесник Конституции рассказал о службе в полиции Семея

работа полиция истории Семей Фото: polisia.kz
Ровесник Конституции – Азамат Нурахметов служит в полиции Абайской области. Служба в органах – это его детская мечта, которую он смог осуществить, сообщает Zakon.kz.

Нурахметов родился в 1995 году в Семее. Когда ему исполнилось 17 лет, он поступил в Карагандинскую академию МВД РК. Сейчас за его плечами уже десятилетний опыт в ОВД.

У отца был друг, он работал в уголовно-исполнительной системе. Смотря на него, я хотел стать полицейским, но тогда я еще не понимал разницу между УИС и полицией. И отец очень хотел, чтобы я поступил в Карагандинскую академию, но, к сожалению, его не стало в 2007 году. После этого у меня еще больше открылось желание поступить туда, что я и сделал.Азамат Нурахметов

После окончания академии, как отмечено на сайте рolisia.kz, Азамат устроился участковым инспектором полиции, где проработал шесть лет. Сейчас он – и.о ответственного за организацию работы участкового пункта полиции №12 Семея.

По словам участкового, чаще всего вызовы поступают по семейным ссорам.

Иногда вызовы поступают от супругов – они пишут заявления друг на друга, либо муж пишет заявление на жену. И всегда они находятся в нетрезвом состоянии. Самое ужасное – это то, что все видят их дети, – говорит полицейский.

Фотографическая память – особенность Азамата. Эта черта не раз ему помогла раскрыть преступления по горячим следам.

Помню, поступил вызов о грабеже. У женщины украли сотовый телефон несовершеннолетние дети. Мы с напарником посмотрели видеозаписи из магазина до приезда оперативников. Я сразу узнал этих парней, хотя видел их всего пару раз. Мы установили их личность и поехали к ним, нашли всех участников преступления – их было трое. Долго не хотели признавать свои деяния, не осознавали, что натворили. Самое интересное – оказалось, что они поспорили между собой о том, что смогут вырвать телефон и убежать. Но это не снимает с них ответственности. Уголовное дело было возбуждено.Азамат Нурахметов

Читайте также

Более 600 кустов конопли выращивал житель Шымкента во дворе дома

Задержан водитель, устроивший дрифт на алматинской парковке

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские Кокшетау

Анастасия Московчук
Область Абай Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
Ситуация в Украине 29 августа
Ситуация в Украине: Киев заявил, что начал наступление, Нидерланды намерены закупать у России газ
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
Теннисист
Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на US Open
певец репетиция видео
Димаш Кудайберген восхитил подписчиков игрой на барабанах
обмеление Каспий видео
Обмелевший Каспий вновь сняли на видео с высоты
В РФ предлагают увеличить маткапитал
В России предложили увеличить размер маткапитала
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления