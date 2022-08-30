Ровесник Конституции рассказал о службе в полиции Семея

Ровесник Конституции – Азамат Нурахметов служит в полиции Абайской области. Служба в органах – это его детская мечта, которую он смог осуществить, сообщает Zakon.kz.

Нурахметов родился в 1995 году в Семее. Когда ему исполнилось 17 лет, он поступил в Карагандинскую академию МВД РК. Сейчас за его плечами уже десятилетний опыт в ОВД.

У отца был друг, он работал в уголовно-исполнительной системе. Смотря на него, я хотел стать полицейским, но тогда я еще не понимал разницу между УИС и полицией. И отец очень хотел, чтобы я поступил в Карагандинскую академию, но, к сожалению, его не стало в 2007 году. После этого у меня еще больше открылось желание поступить туда, что я и сделал. Азамат Нурахметов

После окончания академии, как отмечено на сайте рolisia.kz, Азамат устроился участковым инспектором полиции, где проработал шесть лет. Сейчас он – и.о ответственного за организацию работы участкового пункта полиции №12 Семея.

По словам участкового, чаще всего вызовы поступают по семейным ссорам.

Иногда вызовы поступают от супругов – они пишут заявления друг на друга, либо муж пишет заявление на жену. И всегда они находятся в нетрезвом состоянии. Самое ужасное – это то, что все видят их дети, – говорит полицейский.

Фотографическая память – особенность Азамата. Эта черта не раз ему помогла раскрыть преступления по горячим следам.