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Крис Рок отказался вести "Оскар" после случая с Уиллом Смитом

пощечина на "Оскаре" Фото: скриншот церемонии "Оскар"
8 апреля Американская киноакадемия приняла решение запретить Смиту участвовать в ее мероприятиях в течение 10 лет. В ответ на это актер заявил, что принимает и уважает решение киноакадемии, сообщает Zakon.kz.

Американский комик Крис Рок отказался быть ведущим на следующей церемонии вручения премии "Оскар" после инцидента с Уиллом Смитом. На прошлой церемонии актер дал ему пощечину, сообщают "Известия".

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Комик добавил, что возвращение на "Оскар" было бы подобно возвращению к месту преступления.

В ходе 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии "Оскар" Уилл Смит стал участником неоднозначного инцидента, во время которого вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока. Последний неуместно, по мнению Смита, пошутил над супругой актера.

В марте Смит уже извинялся перед комиком. Он отметил, что слушать шутки в свой адрес – часть работы актера, но шутка, затронувшая состояние здоровья его жены, была для него невыносимой и вызвала яркую эмоциональную реакцию.

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