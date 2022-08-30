Лидер казахстанской велокоманды Astana Qazaqstan Team стал отцом

Это третий ребенок в семье казахстанского велогонщика. Алексей Луценко вместе с супругой Еленой также воспитывают дочь Злату и сына Романа, сообщает Zakon.kz.

Известный казахстанский велогонщик Алексей Луценко в третий раз стал отцом.

Примечательно, что роды совпали с первым днем отдыха на супермногодневке "Вуэльта Испании", где Алексей сейчас выступает, и спортсмену удалось лично приехать в больницу на рождение сына.

Счастливым совпадением также стало, что в эти дни маршрут испанской супермногодневки проходит через город Аликанте, где и появился на свет Алексей младший.

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