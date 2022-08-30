Врач объяснил тягу организма к сладким напиткам и фаст-фуду

Для здорового взрослого человека достаточно перекусывать один-два раза в день, а не подъедать чипсы или сухарики в течение чуть ли не целого дня, передает Zakon.kz.

Невозможность отказаться от употребления фаст-фуда и сладкой газировки связана с незакрытыми психологическими и физическими потребностями, заявила врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско, сообщает lenta.ru.

Медик напомнила о рисках регулярного включения в рацион названных продуктов, а также рассказала, чем их можно заменить.

Тараско заявила, что тяга постоянно употреблять сладкие напитки и фаст-фуд формируется на фоне незакрытых психологических и физических потребностей. По словам врача-эндокринолога, эта привычка заглушает истинные желания человека, но не решает первоначальную проблему.

Под лимонадами следует понимать сладкие напитки с разной степенью газации.

Всех их объединяет то, что они содержат огромное количество сахара, примерно пять-десять граммов на 100 миллилитров. Этот сахар и несет самый большой вред. Если предположить, что человек выпивает литр "полезного" сладкого зеленого чая или любого другого напитка в день, то он сразу получает 100 граммов сахара, несложно посчитать, сколько выйдет за неделю — почти килограмм. Анастасия Тараско

По ее словам, это очень калорийно. Простой сахар и продукты, где он содержится, обладают высокой гликемической нагрузкой, быстро всасываются в кровь, вызывают резкий подъем глюкозы и, соответственно, такой же выброс инсулина

Регулярное употребление продуктов с высокой гликемической нагрузкой связано с риском развития сахарного диабета второго типа, ожирением, развитием сердечно-сосудистых заболеваний, преждевременным старением и хроническим воспалением в организме, рассказала медик.

Она посоветовала отслеживать количество употребляемого лимонада в день. Это поможет осознать ущерб здоровью и в дальнейшем перейти к отказу от сладких напитков. Тараско предложила заменить сладкие лимонады на воду.

Если вам "скучно" пить воду, добавляйте туда дольку лимона, мяту, какие-то ягоды. Также для замены идеально подходят морсы из ягод, компот из сухофруктов без добавления сахара. Хорошо утоляют жажду травяные чаи, зеленый и черный, если у вас нет артериальной гипертензии и нормальная чувствительность к инсулину. Анастасия Тараско

Говоря о фаст-фуде, медик в первую очередь вспомнила о чипсах.

Многие относят чипсы к вредным продуктам за счет избыточного содержания вкусовых добавок, усилителей и так далее, но это не самое вредное. Скрытый враг — это соль. Чипсы в среднем содержат 2,5-3,5% соли, это значит, что если вы съедаете 100 граммов чипсов, то вы практически покрываете половину суточной потребности соли, а мы помним, что соль содержится во многих других продуктах. Анастасия Тараско

Употребляя в пищу продукты с избыточным содержанием соли, человек сокращает продолжительность жизни.

Недавние исследования показали, что если человек досаливает продукты, то увеличивает риск преждевременной смерти на 28%. И это независимо от генетики и сопутствующих заболеваний, образа жизни, стиля питания и так далее. У женщин продолжительность жизни сокращается на полтора года, у мужчин на два года — это серьезные цифры

Кроме этого, чипсы, как и другой фаст-фуд, содержат различные усилители вкуса.

Вкусовые рецепторы человека, который постоянно их ест, уже привыкают к соленой пище и пище с яркими вкусами, тогда как обычная здоровая пища кажется им несоленой и невкусной. Анастасия Тараско

Привычка перекусывать или заменять полноценный прием пищи фаст-фудом ведет к тяге к соленому.

В качестве здорового перекуса идеально подходит овощная нарезка, например, морковь и сельдерей с горстью орехов или только горсть любых орехов. Также для перекуса подходят сушеные овощи, фрукты или порция ягод. Под порцией подразумевается около 100 граммов.

Возможны и более основательные перекусы. Врач посоветовала обратить внимание на протеиновые батончики и порекомендовала отдавать предпочтение таким, в которых не содержится сахара.

Это также могут быть натуральные кисломолочные продукты без сахара и каких-то других сладких ингредиентов, бутерброд с отварной куриной грудкой и листьями салата, сырники на основе творога с жирностью в 5%.